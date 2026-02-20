Programma Olimpiadi oggi 20 febbraio 2026 | tutte le gare gli italiani in gara e dove vederle in tv

Il programma delle Olimpiadi di oggi, 20 febbraio 2026, si concentra sulle gare più attese e sugli atleti italiani che scendono in pista. La giornata inizia presto con le competizioni di sci alpino e biathlon, trasmesse in diretta su vari canali. Gli italiani puntano alle medaglie, con alcune sfide decisive in programma. Le gare si svolgono in diverse località delle Alpi, offrendo spettacolo agli sportivi di tutto il mondo. La giornata promette molte emozioni per gli appassionati di sport invernali.

La giornata di venerdì 20 febbraio segna il via all’ultimo e decisivo weekend delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La diciassettesima giornata di gare promette spettacolo ed emozioni, con sette titoli olimpici in palio e un’Italia chiamata a recitare un ruolo da assoluta protagonista, nel tentativo di difendere la top-3 del medagliere e inseguire una storica doppia cifra di ori. Skicross, Jole Galli sogna in casa. Le speranze azzurre si aprono sulle nevi di Livigno con lo skicross femminile, dove Jole Galli può puntare concretamente al podio. La valtellinese gareggia letteralmente in casa, forte di una stagione di altissimo livello: una vittoria in Coppa del Mondo e sei podi negli ultimi dodici mesi.🔗 Leggi su Funweek.it

