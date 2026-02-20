Processo Clean 2 il teste | Pappalardo ci umiliava
Durante l’udienza di ieri, un testimone ha accusato Maurizio Pappalardo di umiliazioni sul posto di lavoro. L’uomo ha raccontato che il carabiniere in congedo avrebbe fatto pesanti pressioni e insulti durante le ispezioni nel Pavese, creando un clima di intimidazione. La testimonianza si inserisce in un procedimento penale che coinvolge anche Daniele Ziri, dell’Ispettorato del Lavoro, accusati di aver favorito pratiche di corruzione. I giudici ascoltano attentamente le dichiarazioni, mentre il processo prosegue.
Nuova udienza ieri per il processo a carico di Maurizio Pappalardo (nella foto), carabiniere in congedo, e Daniele Ziri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, alla sbarra nell’ambito dell’ inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione nel Pavese. I due stanno affrontando il dibattimento: inizialmente coinvolti nell’inchiesta erano anche Antonio Scoppetta, carabiniere forestale condannato a 4 anni e 6 mesi in abbreviato, e l’imprenditore Carlo Primo Boiocchi, che ha visto accolta la richiesta di messa alla prova ai lavori di pubblica utilità. A vario titolo i reati contestati sono corruzione, induzione indebita, stalking e peculato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Federico Marchetti: “Blessin ci umiliava nello spogliatoio, chiamava Calafiori bastardo italiano”.Federico Marchetti rivela dettagli sconvolgenti sulla sua esperienza al Genoa, svelando un rapporto difficile con l'ex allenatore Alexander Blessin.
Federico Marchetti racconta la sua depressione e accusa l’ex tecnico del Genoa: “Blessin? Ci umiliava e odiava gli italiani”Federico Marchetti, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, condivide il suo percorso di lotta contro la depressione, svelando dettagli inediti sulla sua carriera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Processo Clean 2, in aula nuove testimonianze contro Pappalardo; L’ex vessata dal carabiniere conferma le accuse; Pavia, processo Clean 2: in aula l’ex fidanzata di Pappalardo; Processo operazione Clean money, 42 persone rinviate a giudizio con rito ordinario.
Clean 2, domani inizia il processo abbreviato al carabiniere ScoppettaDomani in tribunale c’è l’udienza preliminare in cui inizierà il giudizio con rito abbreviato di Antonio Scoppetta, carabiniere forestale (sospeso) e prima in servizio alla procura però dal 13 ... laprovinciapavese.gelocal.it
Clean 2, Pappalardo chiede di spostare il processo da PaviaPAVIA. Clean 2, Maurizio Pappalardo ha chiesto lo spostamento del processo perché a Pavia ritiene non ci sia un clima sereno per giudicarlo. Tra le motivazioni della richiesta, ha allegato ... laprovinciapavese.gelocal.it
MilanoPaviaTV - Canale78 I rapporti tra l’ex maggiore dei carabinieri Maurizio Pappalardo e la sua ex fidanzata passati ai raggi x nell’udienza del processo Clean 2 giovedì mattina in tribunale a Pavia. L’udienza della ragazza, che si fidanzò con Pappalardo, - facebook.com facebook