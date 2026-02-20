Durante l’udienza di ieri, un testimone ha accusato Maurizio Pappalardo di umiliazioni sul posto di lavoro. L’uomo ha raccontato che il carabiniere in congedo avrebbe fatto pesanti pressioni e insulti durante le ispezioni nel Pavese, creando un clima di intimidazione. La testimonianza si inserisce in un procedimento penale che coinvolge anche Daniele Ziri, dell’Ispettorato del Lavoro, accusati di aver favorito pratiche di corruzione. I giudici ascoltano attentamente le dichiarazioni, mentre il processo prosegue.

Nuova udienza ieri per il processo a carico di Maurizio Pappalardo (nella foto), carabiniere in congedo, e Daniele Ziri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, alla sbarra nell’ambito dell’ inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione nel Pavese. I due stanno affrontando il dibattimento: inizialmente coinvolti nell’inchiesta erano anche Antonio Scoppetta, carabiniere forestale condannato a 4 anni e 6 mesi in abbreviato, e l’imprenditore Carlo Primo Boiocchi, che ha visto accolta la richiesta di messa alla prova ai lavori di pubblica utilità. A vario titolo i reati contestati sono corruzione, induzione indebita, stalking e peculato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Clean 2, il teste: "Pappalardo ci umiliava"

Federico Marchetti: “Blessin ci umiliava nello spogliatoio, chiamava Calafiori bastardo italiano”.Federico Marchetti rivela dettagli sconvolgenti sulla sua esperienza al Genoa, svelando un rapporto difficile con l'ex allenatore Alexander Blessin.

Federico Marchetti racconta la sua depressione e accusa l’ex tecnico del Genoa: “Blessin? Ci umiliava e odiava gli italiani”Federico Marchetti, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, condivide il suo percorso di lotta contro la depressione, svelando dettagli inediti sulla sua carriera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.