Probabili formazioni Lecce Inter | torna Dimarco ecco chi al posto di Lautaro

L'Inter riprende il campionato dopo la sconfitta in Norvegia, causata da alcuni errori difensivi. Dimarco torna in campo e potrebbe sostituire Lautaro Torres, ancora in dubbio per l’incontro contro il Lecce. I nerazzurri vogliono cancellare la delusione europea e risalire in classifica. Il tecnico sta valutando le scelte più adatte per la partita, mentre il Lecce si prepara a sfruttare eventuali spazi aperti. La sfida si giocherà domenica pomeriggio allo stadio di Milano.

Probabili formazioni Lecce Inter. Archiviata – almeno momentaneamente – la delusione europea in Norvegia, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. Per la 26ª giornata di Serie A, i nerazzurri fanno visita al Lecce: appuntamento sabato 21 febbraio alle ore 18.00 allo stadio Via del Mare. Come arriva l’Inter. Cristian Chivu deve fare i conti con diverse assenze. Lautaro Martinez è ai box dopo il risentimento al soleo accusato contro il BodøGlimt. Out anche Calhanoglu e Barella, entrambi squalificati. Sulle corsie esterne, Dimarco è pronto a tornare titolare dopo la panchina in Norvegia, mentre a destra Luis Henrique dovrebbe riprendersi il posto dall’inizio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Probabili formazioni Atalanta Inter, ecco chi schiera Palladino al posto di Lookman

Leggi anche: Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter: ecco chi al posto di Barella

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.