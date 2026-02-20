Probabili formazioni Juve Como Spalletti verso un importante cambio tattico Le ultime novità sul possibile assetto bianconero
Il mister Spalletti sta valutando un cambiamento tattico importante prima della partita contro il Como, motivo che potrebbe portare a diverse novità nella formazione della Juventus. La scelta si basa su recenti allenamenti e sulle esigenze di rafforzare il centrocampo, dove potrebbe inserirsi un nuovo acquisto. La rosa bianconera si prepara ad affrontare la sfida con un'attenzione particolare alle strategie offensive. Le ultime indiscrezioni indicano che il tecnico sta studiando diverse varianti per sorprendere gli avversari. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.
Probabili formazioni Juve Como, mister Spalletti va verso un importante cambio tattico. Vediamo le ultime novità in casa bianconera. La Juve si prepara a cambiare volto in campionato. Secondo un’attenta analisi di Tuttosport, non ci sarà nessun stravolgimento al canovaccio tattico, ma un utile dietrofront per schiarirsi rapidamente le idee. Luciano Spalletti vuole rispolverare i primi concetti trasferiti al suo gruppo, per ritrovare quell’organizzazione fondamentale che aveva permesso di rimettersi in carreggiata. Dopo aver incassato solo 12 reti nelle prime 20 gare stagionali, la formazione ha sorprendentemente subito 13 gol nelle ultime 4 partite disputate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
