Probabili formazioni Juve Como Spalletti verso un importante cambio tattico Le ultime novità sul possibile assetto bianconero

Il mister Spalletti sta valutando un cambiamento tattico importante prima della partita contro il Como, motivo che potrebbe portare a diverse novità nella formazione della Juventus. La scelta si basa su recenti allenamenti e sulle esigenze di rafforzare il centrocampo, dove potrebbe inserirsi un nuovo acquisto. La rosa bianconera si prepara ad affrontare la sfida con un'attenzione particolare alle strategie offensive. Le ultime indiscrezioni indicano che il tecnico sta studiando diverse varianti per sorprendere gli avversari. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.