PRIMAFESTIVAL SU RAI1 | LE CONTI’S ANGELS SFRATTANO VESPA PER UNA SETTIMANA

Il pubblico di Rai1 ha assistito a un episodio insolito: le Conti’s Angels hanno occupato il posto di Vespa per una settimana. La causa è la partenza di “PrimaFestival”, che ogni sera, dal 21 febbraio, sostituisce “Porta a Porta” subito dopo il Tg1. Le ragazze di Conti hanno preso il controllo del palinsesto, preparando il pubblico all’arrivo del Festival di Sanremo. La trasmissione si concentra sulle anticipazioni e curiosità, coinvolgendo gli spettatori con un tono più leggero e diretto. La sfida tra i volti noti della TV è aperta.