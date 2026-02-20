PRIMAFESTIVAL SU RAI1 | LE CONTI’S ANGELS SFRATTANO VESPA PER UNA SETTIMANA
Il pubblico di Rai1 ha assistito a un episodio insolito: le Conti’s Angels hanno occupato il posto di Vespa per una settimana. La causa è la partenza di “PrimaFestival”, che ogni sera, dal 21 febbraio, sostituisce “Porta a Porta” subito dopo il Tg1. Le ragazze di Conti hanno preso il controllo del palinsesto, preparando il pubblico all’arrivo del Festival di Sanremo. La trasmissione si concentra sulle anticipazioni e curiosità, coinvolgendo gli spettatori con un tono più leggero e diretto. La sfida tra i volti noti della TV è aperta.
Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai1 torna “PrimaFestival”, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo. Una striscia per raccontare l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston. Per tutta la settimana prossima salta l’appuntamento con “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Alla guida del racconto un trio inedito, ma già affiatato: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Tre personalità diverse, tre sguardi complementari, un solo obiettivo: portare gli spettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: “Le mie Charlie’s Angels”, esplode il gossip su Sanremo 2026: Carlo Conti svela il trio segreto
Leggi anche: “La domanda di Vespa su mio padre carabiniere? Stamani sono andato da mio papà e mi ha detto: bravo”: Bonelli dopo il confronto su Rai1Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tre conduttrici radiofoniche alla guida del PrimaFestival su Rai1; Sanremo, dal 21 febbraio dopo il Tg1 al via la striscia PrimaFestival; ?Sanremo 2026: dal 21 febbraio inizia la striscia quotidiana PrimaFestival; Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston.
Tre conduttrici radiofoniche alla guida del PrimaFestival su Rai1Dal 21 febbraio, subito dopo il Tg1, su Rai1 torna PrimaFestival, la striscia quotidiana che accompagna il pubblico verso il Festival raccontandone atmosfera, notizie e retroscena a pochi passi dal Te ... fm-world.it
Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: «Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston»Dal 21 al 28 febbraio condurranno in diretta su Rai1, dopo il tg delle 20, il programma che anticipa il Festival ... sorrisi.com
Programmazione #Rai1 22/2/26 Ore 20.00 #Tg1 Ore 20.10 #PrimaFestival Ore 20.20 #CerimoniaDiChiusura #OlimpiadiInvernali x.com
PrimaFestival parte sabato 21 febbraio e lunedì manda in onda il green carpet degli artisti. La conduzione in mano alle speaker Stockholma, Moslehi e Ray. Aurora Leone e Federico Basso animano la notte Leggi l'articolo #Sanremo2026 - facebook.com facebook