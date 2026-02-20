PrimaFestival 2026 domani al via con un trio di conduttrici

PrimaFestival 2026 inizia domani sera, portando sul palco tre conduttrici che guideranno le serate. Il programma, dedicato a Sanremo 2026, si propone di intrattenere il pubblico con interviste e approfondimenti. Le conduttrici, note per le loro esperienze televisive, si preparano a coinvolgere gli spettatori con un formato fresco e dinamico. L’appuntamento è subito dopo il Tg1, ogni sera fino al 21 febbraio su Rai1.

Domani al via il PrimaFestival, show che accompagnerà gli spettatori alle serate di Sanremo 2026. Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai1 torna PrimaFestival. Tre personalità diverse, tre sguardi complementari, un solo obiettivo: portare gli spettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. A coordinarle c’è Carlo Conti, in un gioco narrativo leggero che richiama con ironia l’idea delle Angels guidate dal loro Charlie. Ogni sera, in pochi minuti di grande dinamismo, PrimaFestival alterna collegamenti, backstage, curiosità, anticipazioni in diretta da Sanremo, mescolando informazione e intrattenimento con un tono pop, brillante e contemporaneo.🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - PrimaFestival 2026 domani al via con un trio di conduttrici Leggi anche: “Ha scelto le conduttrici”. Sanremo 2026, nomi di alto livello per Carlo Conti al PrimaFestival Leggi anche: Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici di PrimaFestival Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ?Sanremo 2026: dal 21 febbraio inizia la striscia quotidiana PrimaFestival; Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Sanremo, dal 21 febbraio dopo il Tg1 al via la striscia PrimaFestival; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate. Sanremo 2026, parte domani il PrimaFestival subito dopo il Tg1Per il Festival di Sanremo 2026 si rinnova l'appuntamento con PrimaFestival, che accompagna il pubblico dietro le quinte della kermesse. spettakolo.it Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: «Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston»Dal 21 al 28 febbraio condurranno in diretta su Rai1, dopo il tg delle 20, il programma che anticipa il Festival ... sorrisi.com Anche domani ci aspetta una giornata piacevole. Forse due gocce nel tardo pomeriggio... ma forse! - facebook.com facebook