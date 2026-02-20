Prima pagina Tuttosport | Milan-Como lite a San Siro | Allegri paga Fàbregas no

Il derby tra Milan e Como si è acceso a San Siro, provocando una lite tra i giocatori. L’incidente ha coinvolto Allegri, che ha deciso di pagare le conseguenze, mentre Fàbregas si è tirato indietro. Durante l’evento, alcuni tifosi hanno assistito a scene di nervosismo tra i calciatori, che si sono spinti e hanno gridato tra loro. La tensione ha reso il match ancora più acceso, con i dirigenti che ora valutano le misure disciplinari da adottare. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di tutti.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e del 'processo' a cui i giocatori bianconeri si sono sottoposti nello spogliatoio della Continassa dopo la doppia, pesante, sconfitta in campionato contro l'Inter e in Champions League contro il Galatasaray. La missione, ora, è una: cambiare registro e tornare a fare risultati.