Jannik Sinner ha dichiarato di essere fiducioso dopo un periodo difficile, spiegando che il problema non è grave e che si tratta di momenti normali nel mondo del tennis. La causa principale di questa fase negativa, secondo lui, sono stati alcuni errori di troppo e una forma atletica non al massimo. Il giovane atleta si dice tranquillo e pronto a riprendere il ritmo, puntando già al suo obiettivo di tornare ai vertici entro il 2026. Sinner si concentra ora sul lavoro in vista delle prossime sfide.

“Non è successo nulla di grave, nessun disastro: sono momenti che succedono nel tennis, ma sono molto sereno, prima o poi mi tiro fuori e riparto“. Così Jannik Sinner dopo la sconfitta in tre set contro Jakub Mensik, che non gli ha permesso di andare avanti nell’Atp 500 di Doha, uscendo ai quarti di finale. Sinner ha ammesso di dover lavorare per ritrovare fiducia e ritmo, ma “è certo che il duro impegno alla fine porterà risultati “, ha ribadito il tennista azzurro: “Non sarà a Miami, forse, non sarà a Indian Wells, ma il lavoro ripagherà“. Sinner ha perso il primo set al tie break, poi ha vinto nettamente il secondo e quando sembrava ormai avere in pugno il match, nel terzo set è crollato sotto i colpi di un ottimo Mensik.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima o poi mi tiro fuori da questo momento e riparto”: parla Sinner. Poi fissa anche l’obiettivo del 2026

