Il cambio di allenatori tra Ferguson e Ancelotti ha portato a Chivu e Fabregas, segnando una svolta nel calcio. La causa di questa trasformazione riguarda l’arrivo di tecnici più giovani e meno noti, che cercano di innovare il modo di allenare. Gli ex calciatori stanno dimostrando di voler portare esperienza e freschezza in panchina, spesso affidandosi a metodi diversi rispetto ai loro predecessori. Questa evoluzione coinvolge anche le aspettative dei tifosi, che ora si aspettano approcci più moderni e meno legati a miti del passato.

Stiamo assistendo alla fine di un’era: quella dei grandissimi allenatori. “Quelle figure titaniche e totemiche che dominavano il gioco, che avevano una vera e propria impronta”, come scrive il Times. Sembra che aleggi una “sorta di mitologia della Spada nella roccia attorno ai ruoli dirigenziali più importanti nel calcio di club, e in particolare a questi due: l’idea che il lavoro sia così imponente, il peso dell’attenzione e del controllo così enorme, che chiunque riesca a portarlo a termine si rivelerà il prossimo grande allenatore tanto atteso, il degno successore di Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Prima c’erano Ferguson e Ancelotti, adesso Chivu e Fabregas: l’evoluzione degli allenatori da miti e meme (Times)

Leggi anche: Sabatini svela un retroscena sull’arrivo di Chivu: «Prima di lui c’erano altri tre allenatori. Ecco quali…»

Leggi anche: Elogio degli allenatori “noiosi”, per vincere non serve essere persone brillanti (New York Times)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.