Prima categoria Real Fusignano col Placci è vitale Frugesport provaci

Il Real Fusignano di Vicenzo Mauro affronta il Placci Bubano nel match più importante della stagione. La causa è la lotta per evitare la retrocessione, con i neroverdi che devono vincere per risalire in classifica. Il Placci, penultimo con un solo punto di vantaggio, si presenta determinato a mettere in difficoltà la squadra di casa. La partita si gioca al campo Placci, dove i giocatori sono pronti a dare tutto per conquistare i tre punti. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per entrambe le squadre.

Scontro decisivo per la salvezza, nel girone F di Prima Categoria: il Real Fusignano di Vicenzo Mauro (foto) ospita il Placci Bubano, penultimo – 1 punto sotto i neroverdi, terz'ultimi – ed è chiamato al risultato pieno. Sempre in coda, derby ostico per il Centro Erika che affronta (sul sintetico del San Rocco) la Stella Rossa in cerca di punti playoff: ora sarebbe 5ª ma con 10 punti dal Reno Molinella, secondo che farà visita al fanalino di coda Consandolo. Il Savarna, terzo, ospita la quarta squadra coinvolta nei playout, l'Olimpia Quartesana a 16 punti come il Centro Erika. Trasferta difficile per il Cotignola a Pontelagoscuro, proibitivo l'impegno del Frugesport con la capolista Copparo.