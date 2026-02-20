Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas oggi, 20 febbraio 2026, si aggira intorno ai 35,66 euroMWh, a causa delle recenti oscillazioni del mercato energetico. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto alle settimane precedenti, influenzato dall’aumento della domanda in Europa e dalle tensioni geopolitiche che impattano sui flussi di fornitura. In termini pratici, il costo per gli acquirenti italiani si traduce in circa 0,337 euro per Smc, considerando il coefficiente di conversione. Il mercato del gas resta molto dinamico e soggetto a variazioni frequenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 20 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,337 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese, quando si erano toccati picchi superiori ai 40 euroMWh (circa 0,374 euroSmc). Dopo una fase di volatilità, con oscillazioni anche marcate, il prezzo si è stabilizzato su valori più bassi, segno di un mercato che sta beneficiando di una maggiore disponibilità di gas e di condizioni climatiche favorevoli.🔗 Leggi su Quifinanza.it

