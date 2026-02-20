Premiato il Filo di Arianna

Il premio “Filo di Arianna” è stato assegnato a un libro che si distingue per la sua capacità di coinvolgere il lettore con storie autentiche e intense. La vittoria si deve all’approccio innovativo dell’autore, che ha scelto di affrontare temi delicati come l’emarginazione e la resistenza. La giuria ha premiato anche la qualità della scrittura e la capacità di mantenere alta l’attenzione fino all’ultima pagina. Il riconoscimento conferma quanto la letteratura indipendente continui a sorprendere con progetti coraggiosi. Il premio sarà consegnato nel corso di un evento previsto per questa settimana.

C’è un filo sottile che attraversa la letteratura contemporanea indipendente: è fatto di cura, ascolto e coraggio editoriale. Non è un caso che a ricevere il Premio Eccellenza Editoria nell’ambito del Premio Internazionale ‘Tra l’Ombra e l’Anima - Pablo Neruda’, sia stata la casa editrice Il Filo di Arianna, protagonista della prima edizione della rassegna svoltasi all’Auditorium della Camera di Commercio di Carrara, con il patrocinio di Regione Toscana e del Comune apuano. Fondata nel 2020 da Giovanni Rossi, Il Filo di Arianna si è affermata in pochi anni come una delle realtà più dinamiche dell’ editoria indipendente italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premiato il Filo di Arianna Da Torino a Milano Cortina: il filo di Arianna che ha sconfitto il tempoArianna Fontana si aggiudica la sua dodicesima medaglia olimpica, avvicinandosi al record di Mangiarotti. Leggi anche: “Filo d’Arianna”, chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione Il filo di Arianna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premiato il Filo di Arianna; Premio artistico Paolo Coppini 2026 Il filo che unisce; IN SENATO IL PREMIO ECCELLENZA DEL TERRITORIO; La carezza di un verso, premiati i poeti vincitori del concorso Fidas. Roggio del Filare premiato: Il nostro vino nella top ten. Così vincono anche le MarcheAngela Velenosi esulta per il riconoscimento di Gentleman: La classifica nasce dall’analisi incrociata delle edizioni 2026 delle cinque principali guide italiane. Siamo davvero felici. msn.com C’è un filo sottile che unisce la nascita della fisica statistica dell’Ottocento all’intelligenza artificiale di oggi. Un filo fatto di complessità, di sistemi che sembrano caotici ma nascondono simmetrie profonde. A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con il premi - facebook.com facebook #Premio artistico 'Paolo Coppini' 2026:"Il filo che unisce tra memoria, arte e comunità". @Eurodesk eurokomonline.eu/index.php/conc… x.com