Preghiera del mattino 20 Febbraio 2026 | Donami una giornata del Tuo amore
Il 20 febbraio 2026, una preghiera del mattino invita a chiedere al Sacro Cuore di Gesù di donare una giornata ricca di amore. La richiesta nasce dalla voglia di trovare conforto e serenità in un momento di incertezza. Molti si rivolgono a Lui per affrontare meglio le sfide quotidiane, lasciando alle spalle ansie e preoccupazioni. La preghiera si rivolge a chi cerca una guida spirituale, in un giorno che si preannuncia pieno di impegni e imprevisti.
Inizia la giornata con la preghiera del mattino al Sacro Cuore di Gesù. Affida a Lui ogni tuo affanno, ritrova la pace del cuore e lasciati guidare dalla Sua Grazia infinita. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Mi hai dato la grazia di risvegliarmi questa mattina, o Signore, e di iniziare una nuova giornata nel Tuo amore. Oggi avrò tanti incontri, tanto lavoro, tante preoccupazioni, forse qualche sofferenza e delusione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
