Prefetto riunione in materia di sicurezza stradale

Il Prefetto di Arezzo ha convocato questa mattina una riunione sulla sicurezza stradale, a causa di recenti incidenti nella provincia. All'incontro hanno preso parte il Sindaco di Badia Tedalda, il Vicesindaco di Sestino e alcuni consiglieri comunali, insieme ai comandanti della Polizia Stradale e dei Carabinieri di Sansepolcro. Durante l'incontro, si sono analizzati i problemi più urgenti e sono state discusse proposte concrete per migliorare la sicurezza sulle strade locali. La riunione si è conclusa con l’impegno a intensificare i controlli nelle zone più a rischio.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto ha presieduto una riunione alla quale hanno partecipato i l Sindaco di Badia Tedalda, il Vicesindaco di Sestino, accompagnati da alcuni consiglieri comunali, e i Comandanti della Sezione Polizia Stradale di Arezzo e della Compagnia Carabinieri di Sansepolcro. L'incontro, richiesto dalle due Amministrazioni Comunali, è stato finalizzato a individuare le migliori e più efficaci misure per elevare il livello di sicurezza lungo la SS. 258 Marecchiese. Il Prefetto ha garantito il proprio impegno a sviluppare al più presto le necessarie intese ed iniziative con le istituzioni interessate alla questione.