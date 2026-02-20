Precipita dal tetto di un’azienda | operaio di 38 anni muore a Pieve Santo Stefano

Un uomo di 38 anni è morto venerdì 20 febbraio a Pieve Santo Stefano dopo essere caduto dal tetto di un’azienda durante un intervento di manutenzione. La sua caduta si è verificata mentre lavorava su un impalcato, causando gravi ferite. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia ha suscitato sconcerto tra i colleghi e le persone del paese. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Drammatico incidente sul lavoro nella giornata di venerdì 20 febbraio. Un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda mentre stava effettuando un intervento di manutenzione. Secondo quanto comunicato dalla ASL Toscana Sud Est, la centrale operativa del 118 è stata attivata poco prima delle 13 per un grave infortunio sul lavoro. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per il trentottenne non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Precipita dal tetto di un’azienda: operaio di 38 anni muore a Pieve Santo Stefano Leggi anche: Cade dal tetto dell'azienda: muore operaio di 48 anni Leggi anche: Operaio muore dopo essere caduto dal tetto di un’azienda a Frosinone: aveva 48 anni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Precipita dal tetto di uno stabile, 'volo' di 10 metri: giovane donna gravissima - BresciaToday; Precipita da un tetto a Brescia: gravissima una donna; Precipita dal tetto sull'impalcatura, infortunio sul lavoro a Frontignano di Ussita in un cantiere della ricostruzione; Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore. Precipita dal tetto di uno stabile, 'volo' di 10 metri: giovane donna gravissimaÈ ricoverata in condizioni gravissime la giovane donna precipitata nel pomeriggio di giovedì dal tetto di un immobile in disuso dell’ex Enel, in via Leonardo da Vinci a Brescia. La caduta è stata ... bresciatoday.it Dramma in città: giovane precita dal tetto di uno stabile abbandonatoDramma a Brescia, dove - nel pomeriggio di ieri una giovane è stata ricoverata in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate da una caduta ... bsnews.it PieveClassica 2026 a Pieve Santo Stefano. Biglietti disponibili su TicketSms Prossimo appuntamento: Giovedì 19 febbraio ore 21.15 al Teatro Papini “Sinatra. The Man · His Music” con Gianluca Guidi. Link biglietti - facebook.com facebook