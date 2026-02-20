Prato ripartiamo subito Rossetti esalta la squadra

Rossetti ha dichiarato che per migliorare le prestazioni della squadra, è necessario rafforzare la concentrazione mentale. La causa è la recente serie di sconfitte che ha evidenziato lacune in campo. Prato si prepara a ripartire subito, con l’obiettivo di migliorare la compattezza e la determinazione. Il calciatore sottolinea che il vero salto di qualità dipende dall’atteggiamento mentale dei giocatori. La squadra si concentra ora su allenamenti più intensi per rafforzare questa componente. La prossima sfida si avvicina e tutti sono pronti.

"Cosa ci manca? Per riuscire a dominare le partite, dobbiamo fare necessariamente uno step a livello mentale. Durante le gare si vede che abbiamo qualcosa in più degli avversari, che tuttavia ci rendono la vita difficile con il loro modo di giocare e sfruttando anche le condizioni dei propri campi, quasi tutti più piccoli rispetto a quello del Lungobisenzio". Simone Rossetti prova ad analizzare così il momento attraversato dal suo Prato, alla caccia di quella continuità che non è ancora mai arrivata in questa stagione. Alle porte c’è un match molto importante in chiave classifica (contro Terranuova Traiana ). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Prato, ripartiamo subito". Rossetti esalta la squadra Leggi anche: Prato, Dal Canto studia il gruppo. In attacco ipotesi Rossetti da subito Leggi anche: ’Ripartiamo da Prato’. Gozzi ringrazia la procura. E Cocci torna in pubblico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prato, ripartiamo subito. Rossetti esalta la squadra. Prato, Dal Canto studia il gruppo. In attacco ipotesi Rossetti da subitoIl Prato ‘scalda i motori’ per una trasferta delicatissima. Domani (calcio d’avvio alle 14,30, diretta su Tv Prato) i biancazzurri saranno di scena, in occasione della 22ª giornata del girone E di ... lanazione.it Prato, altra rimonta: Rossetti manda al tappeto il SansepolcroI biancazzurri si impongono 2-1 in un Lungobisenzio tutto esaurito: decisiva la doppietta dell'ex Livorno fra il 79' e l'81' Prato, 12 ottobre 2025 – Quarta affermazione consecutiva per il Prato, che ... lanazione.it FEBBRAIO È IL MESE CHIAVE PER IL PRATO Se vuoi un prato fitto, verde e resistente in primavera, il lavoro vero si fa adesso Leonardite Migliora il terreno, lo rende più fertile e pronto ad assorbire i nutrienti. Non fa verde subito, ma fa bene davvero. - facebook.com facebook