Prato delle Cornacchie una grande arena per i concerti estivi a Firenze | in arrivo Claudio Baglioni e Litfiba

Il Prato delle Cornacchie, un’ampia area nel Parco delle Cascine, ha recentemente visto aumentare la sua popolarità grazie ai concerti estivi. Quest’anno, il luogo ospiterà nuovamente grandi eventi musicali, con artisti come Claudio Baglioni il 16 luglio e i Litfiba il 23 luglio. La zona si anima con la presenza di migliaia di appassionati che si radunano per ascoltare musica dal vivo. La stagione musicale si conferma un punto forte dell’estate fiorentina.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Già sede in passato di grandi spettacoli, lo spazio si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio). Grazie alla collaborazione del Comune di Firenze, che ha concesso l’area, sarà allestita una moderna arena con tribune, adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Claudio Baglioni sarà un grande teatro all’aperto, con soli posti numerati a sedere, in occasione del concerto dei Litfiba ci saranno tribune numerate e posto unico a ridosso del palco.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Alle Cascine una nuova arena per i concerti estivi: Prato delle Cornacchie, arrivano Claudio Baglioni e LitfibaIl Prato delle Cornacchie, nel Parco delle Cascine, sarà teatro di concerti estivi con grandi artisti come Claudio Baglioni e i Litfiba.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.