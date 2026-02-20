Pragmata un Subreddit è stato bannato a causa di materiale pedo pornografico pubblicato dai fan

Un subreddit dedicato a Pragmata è stato chiuso dopo aver condiviso contenuti pedopornografici da parte di alcuni utenti. La decisione è arrivata in seguito alla scoperta di immagini illegali pubblicate dai fan, che hanno portato alla sospensione della community. La piattaforma ha immediatamente rimosso le pubblicazioni e bloccato gli account coinvolti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati e gli esperti di sicurezza online. La questione rimane sotto attenzione.

La community online di Pragmata, atteso action sci-fi di Capcom, è finita al centro di una grave controversia. Uno dei subreddit dedicati al gioco, rPragmata, è stato bannato dopo che numerosi utenti hanno pubblicato contenuti sessuali e pedopornografici legati a Diana, l’androide bambina che accompagna il protagonista. La vicenda ha generato indignazione, dimissioni tra i moderatori e un intervento diretto di Reddit. Un caso che offre spunti importanti per riflettere su responsabilità digitale, moderazione e limiti delle community online. Kotaku riporta che per comprendere l’accaduto, è necessario partire dalla struttura della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

