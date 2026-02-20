Pra' | ponte intitolato a don Giorgio Parodi il prete del basilico

Il ponte ciclo-pedonale alla foce del rio San Pietro a Pra’ prende il nome da don Giorgio Parodi, il parroco noto come il

Gli intervenuti lo hanno ricordato come un sacerdote che ha vissuto tra la gente e per la gente, impegnato nel sociale e nella vita quotidiana della delegazione. Creò il concorso “Mortaio d’oro”, che gli valse il soprannome di “prete del basilico”, ma è ricordato anche per la creazione di una casa di accoglienza per ragazze madri insieme alle suore di madre Teresa di Calcutta. Senza dimenticare le sue battaglie, condotte insieme alla cittadinanza, per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della Fascia di Rispetto. Vicino a don Gallo, che lo volle accanto all’inaugurazione del PalaCep, don Parodi fu protagonista di una sollevazione popolare di fronte all’ipotesi che la Curia potesse spostarlo di parrocchia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

