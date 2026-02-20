Poste Italiane in provincia di Avellino webinar sull' hate speech dei social network
Poste Italiane organizza un webinar sull’hate speech nei social network, causato dall’aumento di commenti offensivi e aggressivi online. L’evento si terrà lunedì 23 febbraio in provincia di Avellino, coinvolgendo giovani e adulti interessati a capire come comportarsi di fronte a situazioni di odio digitale. La sessione, gratuita, mira a sensibilizzare sulle conseguenze di certi linguaggi e a promuovere un uso più responsabile dei social. L’iniziativa si inserisce in una serie di incontri dedicati all’Educazione Digitale nella zona.
Gli eventi pensati per ampliare le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità sono gratuiti e raccontano l'evoluzione tecnologica in atto Anche in provincia di Avellino tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Lunedì 23 febbraio è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”. Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 17:00, Ilaria Gaspari - filosofa esperta di intelligenza emotiva - e Cristina Bonucchi – Responsabile Psicologo dell’Unità di Analisi del Crimine Informatico della Polizia di Stato – dialogheranno con gli esperti di Educazione Digitale per guidarci nella comprensione delle emozioni e dei comportamenti online, fornendo indicazioni pratiche per vivere consapevolmente le nostre interazioni in rete.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
