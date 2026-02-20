Olympe de Gouges ha scritto la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina nel 1791, protestando contro l’esclusione delle donne dai diritti politici. La sua azione nacque dalla mancanza di riconoscimento ufficiale delle pari opportunità, anche se alcune donne avevano già iniziato a chiedere uguali diritti. La battaglia femminile per il voto e l’uguaglianza si è protratta per secoli, con iniziative e proteste in diverse epoche. Oggi, alcune donne possono partecipare alle elezioni, ma ancora molte restano escluse da decisioni fondamentali.

La battaglia per i diritti politici femminili è lunga e cominciò durante la Rivoluzione francese, quando Olympe de Gouges presentò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, poiché la donna non venne inclusa nella precedente Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino pubblicata dai rivoluzionari nel 1789. In seguito in Inghilterra, durante l’età vittoriana, il movimento delle Suffragiste, chiamate in modo dispregiativo Suffragette, organizzò cortei, talvolta anche violenti, per sensibilizzare gli animi sul diritto di voto alla donna. Questi ideali si diffusero anche negli Stati Uniti, dove i movimenti femministi non ebbero bisogno di compiere azioni violente visto che, come nello stato del Wyoming, la maggior parte della popolazione maschile, di visione più aperta, era propensa a dare il voto alle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Possibilità per molte, ma non ancora per tutte

