Posizioni economiche ATA ecco le sedi prova finale Attenzione alle ultime rettifiche

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che le prove finali per le 46.000 posizioni economiche ATA si terranno dal 23 al 27 febbraio. La decisione deriva dalle recenti modifiche al calendario, che spostano le sessioni in diverse città italiane. Gli aspiranti sono invitati a consultare le sedi assegnate e a prepararsi per le prove. Le nuove date sono state comunicate per garantire un corretto svolgimento delle selezioni. La procedura coinvolge migliaia di candidati in tutta Italia.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione.