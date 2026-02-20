Posizioni economiche ATA da lunedì 23 le prove finali | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 20 febbraio alle 15 | 30

Il 23 febbraio iniziano le prove scritte per le posizioni economiche degli ATA, causa l’attesa di migliaia di candidati. Le sessioni si svolgeranno fino al 27 febbraio, con aggiornamenti quotidiani sui criteri di valutazione e le modalità di svolgimento. Per chiarire dubbi e fornire informazioni pratiche, venerdì 20 febbraio alle 15:30 si terrà un’intervista dal vivo con Raimondo della Uil Scuola Rua su Facebook e YouTube. La prova finale rappresenta un passo importante per molti lavoratori interessati a migliorare la propria posizione.

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). Posizioni economiche ATA e incarichi specifici: decorrenza, riassorbimento e retroattività In vista delle prove finali per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio. Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: la sola partecipazione consente l'inserimento in graduatoria, ma attenzione al punteggio. In vista delle prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta, andata in onda il 13 febbraio.