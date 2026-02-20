Pos e registratori telematici addio scontrino Chi può abbinarli e chi no

L’obbligo di collegare i Pos ai registratori telematici diventa effettivo, causando confusione tra commercianti e esercenti. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una guida pratica e 24 FAQ per spiegare chi può associare i dispositivi e chi invece deve adottare soluzioni alternative. La data di avvio, ancora da comunicare ufficialmente, si avvicina e richiede attenzione da parte di chi gestisce pagamenti elettronici. La questione riguarda molti negozi di vicinato e attività turistiche.

Sta per diventare operativo l'obbligo di collegamento tra i terminali di pagamento elettronico (Pos) e i registratori telematici per gli scontrini In vista della data ufficiale di avvio della procedura, che sarà comunicata a breve, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa con indicazioni pratiche e 24 Faq per chiarire i dubbi degli operatori. L'obiettivo è consentire l'allineamento telematico tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli trasmessi tramite i registratori telematici, garantendo coerenza tra incassi e documenti commerciali emessi. Quando l'abbinamento non è richiesto.

