Portobello | perché la serie di Bellocchio sul caso Tortora è imperdibile
Portobello racconta il caso Tortora, uno degli errori giudiziari più gravi della storia italiana, che ha portato alla condanna di un uomo innocente. Il regista Bellocchio ricostruisce con precisione i dettagli di questa vicenda, evidenziando le conseguenze di un sistema giudiziario fallace. La serie si concentra sulle ingiustizie inflitte a Tortora e sulle ripercussioni sulla sua famiglia. La narrazione si svolge attraverso testimonianze e immagini d’archivio, offrendo uno sguardo diretto sulla vicenda.
Com'è stato possibile che un innocente venisse condannato senza nessuna prova, sulla base di dichiarazioni di pentiti non verificate, e definito addirittura «cinico mercante di morte» da un pm? Com'è stato possibile che buona parte dell'Italia fosse pronta a condannarlo e godesse della sua rovinosa caduta? Tortora l'uomo più famoso del Paese, ma anche incarnazione del lato più benpensante degli italiani, come gli rinfaccia un detenuto in uno dei primi episodi della serie, era forse paradossalmente la vittima perfetta dei peggiori istinti del popolo e dei giudici. La serie ricostruisce i fatti con precisione, ma non si ferma alla cronaca.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Portobello, Gaia Tortora ha visto la serie sul padre Enzo: Non facile, grazie a Dio non c'erano socialGaia Tortora, figlia di Enzo, ha parlato della serie Portobello (HBO Max) sul caso giudiziario che coinvolse il padre: Non è stato facile ... virgilio.it
Portobello, la grande serie di Marco Bellocchio che racconta l'incubo di Enzo TortoraSolamente un paio d’anni fa arrivava la sua straordinaria Esterno notte, serie incentrata sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, opera magna con cui Bellocchio tornava a interrogare – in rilancio ... today.it
Arriva Portobello, la serie evento di Marco Bellocchio su Enzo Tortora. Una storia vera che fa ancora male, tra TV, giustizia e potere. Dal 20 febbraio su HBO Max. Scopri perché se ne parlerà ovunque su Libero Magazine #hbomax #enzotortora #portobel - facebook.com facebook
#FabrizioGifuni è #EnzoTortora nella serie #Portobello. Una persona, un personaggio che ha studiato con grande passione e intensità #SplendidaCornice x.com