Portobello | perché la serie di Bellocchio sul caso Tortora è imperdibile

Da vanityfair.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Portobello racconta il caso Tortora, uno degli errori giudiziari più gravi della storia italiana, che ha portato alla condanna di un uomo innocente. Il regista Bellocchio ricostruisce con precisione i dettagli di questa vicenda, evidenziando le conseguenze di un sistema giudiziario fallace. La serie si concentra sulle ingiustizie inflitte a Tortora e sulle ripercussioni sulla sua famiglia. La narrazione si svolge attraverso testimonianze e immagini d’archivio, offrendo uno sguardo diretto sulla vicenda.

Com'è stato possibile che un innocente venisse condannato senza nessuna prova, sulla base di dichiarazioni di pentiti non verificate, e definito addirittura «cinico mercante di morte» da un pm? Com'è stato possibile che buona parte dell'Italia fosse pronta a condannarlo e godesse della sua rovinosa caduta? Tortora l'uomo più famoso del Paese, ma anche incarnazione del lato più benpensante degli italiani, come gli rinfaccia un detenuto in uno dei primi episodi della serie, era forse paradossalmente la vittima perfetta dei peggiori istinti del popolo e dei giudici. La serie ricostruisce i fatti con precisione, ma non si ferma alla cronaca.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Portobello: perché la serie di Bellocchio sul caso Tortora è imperdibile

