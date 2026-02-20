Portobello Gaia Tortora ha visto la serie sul padre Enzo | Non facile grazie a Dio non c' erano social

Gaia Tortora ha assistito alla serie Portobello, trasmessa su HBO Max, che ricostruisce il caso giudiziario di suo padre Enzo. La donna ha spiegato che rivivere quei momenti è stato difficile, ma ha apprezzato il fatto che la produzione non abbia inserito commenti sui social media. La serie approfondisce l’errore che portò all’arresto e alla condanna del padre, e Gaia ha commentato la sua esperienza nel seguire questa narrazione. La vicenda resta ancora molto presente nella sua memoria.

Il 20 febbraio 2026, a 39 anni dal ritorno in tv di Enzo Tortora, debutta in Italia su HBO Max la miniserie Portobello, dedicata al caso giudiziario che travolse il celebre conduttore. La figlia Gaia Tortora, giornalista e volto noto di La7, ha ammesso che guardarla non è stato facile, dato che ripercorre il dramma vissuto dalla famiglia e la gogna mediatica: "Grazie a Dio non c'erano i social". Perché la serie "Portobello" è uscita proprio il 20 febbraio La data non è casuale. Il 20 febbraio 1987 è il giorno che segnò il ritorno di Enzo Tortora alla conduzione di Portobello, dopo anni tremendi segnati da un arresto e da un processo basato su accuse infamanti, poi rivelatesi infondate.