Portobello arriva su HBO Max la miniserie sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora
La miniserie su Enzo Tortora approda su HBO Max, raccontando la sua lunga battaglia legale. La serie ripercorre la vicenda giudiziaria del giornalista, arrestato nel 1983 con accuse infondate e poi assolto nel 1986. Sei episodi mostrano le pressioni e le difficoltà affrontate da Tortora, coinvolto in un caso di errore giudiziario che segnò la sua vita. La produzione ricostruisce i momenti più intensi di quei tre anni, portando gli spettatori nel cuore di una vicenda che scosse l’Italia.
I sei episodi raccontano la vicenda giudiziaria di Tortora dall'arresto nel 1983 all'assoluzione con formula piena tre anni dopo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Portobello, la serie tv su Enzo Tortora su HBO Max Italia: il trailer
Leggi anche: Portobello, ecco quando esce su HBO Max la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora
Il Catalogo Di HBO Max
Argomenti discussi: Portobello, la nuova serie di Bellocchio in arrivo su HBO Max; Ecco l’attesissima serie TV su Enzo Tortora; ‘Portobello’: l’incubo senza fine di un uomo stupito; Il Tortora di Bellocchio: storia di un incubo italiano.
Su HBO Max arriva 'Portobello', il caso Tortora riapre la questione della mala giustiziaAGI - Arriva oggi 20 febbraio su HBO Max, con un episodio a settimana, 'Portobello', la serie HBO Original diretta da Marco Bellocchio che ricostruisce la parabola umana e giudiziaria di Enzo Tortora. msn.com
Portobello, quando esce e quante puntate sono? La serie tv arriva su HBOTutti i dettagli su Portobello, la serie tv che racconta la vita di Enzo Tortora: scopri quando esce, quante puntate sono, la trama completa, il cast e le location. tag24.it
Splendida Cornice. . #EnzoTortora fu uno dei padri della tv italiana, ma la sua creatura si affrettò a disconoscerlo nel momento più difficile della sua vita, frutto di calunnie e malagiustizia. Non furono pochi quelli che lo attaccarono senza prove, in un tentativo d - facebook.com facebook
Portobello è puro talento. Il talento di Fabrizio Gifuni, che interpreta Enzo Tortora; il talento di Lino Musella, di Barbora Bobulova e di Romana Maggiora Vergano. Il talento di attori che hanno pochissime pose, appena una manciata di scene, e che riescono co x.com