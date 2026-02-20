Portobello arriva su HBO Max la miniserie sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora

La miniserie su Enzo Tortora approda su HBO Max, raccontando la sua lunga battaglia legale. La serie ripercorre la vicenda giudiziaria del giornalista, arrestato nel 1983 con accuse infondate e poi assolto nel 1986. Sei episodi mostrano le pressioni e le difficoltà affrontate da Tortora, coinvolto in un caso di errore giudiziario che segnò la sua vita. La produzione ricostruisce i momenti più intensi di quei tre anni, portando gli spettatori nel cuore di una vicenda che scosse l’Italia.

I sei episodi raccontano la vicenda giudiziaria di Tortora dall'arresto nel 1983 all'assoluzione con formula piena tre anni dopo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

