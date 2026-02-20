Pordenone 2027 | 2,5M€ per rifare le strade più sicurezza e bellezza

Pordenone ha deciso di investire 2,5 milioni di euro per rifare le strade, migliorare la sicurezza e abbellire il centro. La città ha approvato i lavori per rendere le vie più moderne e sicure, in vista del 2027, quando sarà Capitale Italiana della Cultura. I lavori riguarderanno asfaltature, nuove pavimentazioni e illuminazione pubblica. Il progetto mira a rendere Pordenone più vivibile e attraente per residenti e visitatori. I cantieri partiranno entro l’anno.

Pordenone Investe nel Futuro: 2,5 Milioni di Euro per Riqualificare la Viabilità Urbana. Pordenone si prepara a un’ampia trasformazione della sua rete stradale, con un investimento di 2,5 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza, la fluidità del traffico e l’aspetto urbano in vista del 2027, anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura. Il piano, approvato dalla Giunta comunale, prevede interventi su un’ampia gamma di arterie, dal centro storico alle zone periferiche, con l’obiettivo di rendere Pordenone più accogliente e funzionale per residenti e visitatori. Un Piano Strategico per la Città della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu Nuovo Piano del Comune. Scelte le strade da rifareIl nuovo Piano del Comune di Perugia definisce le strade prioritarie per interventi di riqualificazione e manutenzione. Brindisi: 12 milioni per rifare le strade, droni e priorità definite.A Brindisi, il Comune ha deciso di investire 12 milioni di euro per rinnovare le strade della città, dopo aver rilevato molte strade dissestate e pericolose. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Verso Pordenone 2027, Anzil 'si respira già il clima dell'evento'Un incontro proficuo con il Comune di Pordenone per fare il punto sull'avanzamento dell'organizzazione del programma e dei molteplici eventi legati a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. ( ... ansa.it Pordenone 2027: la mostra di Moshammer apre il percorsoLa mostra di Stefanie Moshammer inaugura il percorso di Pordenone verso la Capitale italiana della Cultura 2027 ... it.blastingnews.com Il13. . PORDENONE NUOVO CINEMA TEATRO DON BOSCO. “ SPECCHI E FINESTRE “ LA CULTURA DIVENTA INCLUSIONE. - facebook.com facebook