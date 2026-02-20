Pontina rogo al km 18 | furgone distrutto indagini per cause

Un incendio ha bruciato un furgone sulla Pontina, all’altezza del km 18 in direzione Latina, vicino a Spinaceto. Le fiamme hanno avvolto il veicolo in pochi minuti, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma il furgone è andato quasi completamente distrutto. Le autorità stanno ora verificando le cause dell’incendio, mentre si moltiplicano le preoccupazioni sulla sicurezza dell’arteria. Le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.

Pontina in Fiamme: Furgone Distrutto, Cresce l'Allarme Sicurezza sull'Arteria Strategica. Un incendio ha completamente distrutto un furgone Ducato sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 18 in direzione Latina, nella zona di Spinaceto. L'evento, verificatosi nella giornata di oggi, 20 febbraio 2026, ha causato disagi al traffico e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di una delle principali arterie di collegamento tra Roma e la provincia laziale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Un Intervento Rapido, Ma la Strada Resta Vulnerabile.