Ponticello di Calolzio troppo ammalorato Si intervenga subito prima di chiudere il ponte di Brivio
Il ponticello di Calolziocorte, che attraversa il torrente Carpine, presenta gravi segni di deterioramento. La struttura è stata sottoposta a controlli approfonditi dopo che alcuni residenti hanno segnalato crepe e infiltrazioni. Se non si interviene rapidamente, potrebbe essere necessario chiudere anche il ponte di Brivio, creando disagi per chi percorre la zona. La situazione richiede interventi immediati per evitare rischi maggiori.
"Fino a poco tempo fa il ponticello sul torrente Carpine lungo la SS 639, in corso Europa a Calolziocorte, era ritenuto meno importante. Ma adesso sta diventando preoccupante la situazione di ammaloramento in cui versa e per un motivo ben preciso: in vista della chiusura del ponte di Brivio per lavori di manutenzione, prevista da maggio e per 15 mesi, buona parte del traffico pesante dal lecchese alla bergamasca e viceversa dovrà passare dal ponte Cesare Cantù, a Olginate, e di conseguenza, prima o dopo, dal ponticello sul Carpine. Temiamo rischi". "Come si vede dai cartelli stradali apposti nei pressi del ponticello, i mezzi sopra le 12 tonnellate dovrebbero andare a 30 all'ora, quelli dalle 44 in poi addirittura a 5 all'ora, spostandosi sulla mezzeria e creando una sorta di regolamentazione a senso unico.
Ponte di Brivio, primo giorno di divieti. I camion deviati a Calolzio-OlginateIl primo giorno di divieti al Ponte di Brivio ha visto la deviazione dei camion verso Calolzio-Olginate, a causa della chiusura temporanea stabilita da Anas per i lavori al viadotto.
«Ponte di Brivio, per chiudere si aspetti la fine delle scuole»L'Anas ha deciso di chiudere il ponte di Brivio il 4 maggio, causa l'usura della struttura.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
