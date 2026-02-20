Ponte Kennedy riprendono i lavori per il teleriscaldamento | si finisce in primavera

Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i lavori sul ponte Kennedy riprendono. Il motivo è la conclusione degli eventi sportivi, che aveva sospeso i lavori di costruzione. Da lunedì 23 febbraio, si torna a lavorare per completare la rete di teleriscaldamento sul lato nord del ponte, un intervento atteso da mesi. Le imprese prevedono di terminare l’opera entro la primavera, migliorando l’efficienza energetica della zona. La ripresa dei lavori sarà accompagnata da controlli per garantire la sicurezza del cantiere.

Da lunedì 23 febbraio riprende la posa della rete di teleriscaldamento sul lato nord. Obiettivo: completamento entro fine aprile per collegare Lecco a Valmadrera-Malgrate Concluso il periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, da lunedì 23 febbraio riprenderanno i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento sul lato nord del ponte Kennedy. Lo ha comunicato Acinque Energy Greenway, annunciando che il cantiere tornerà alla configurazione ordinaria per consentire il completamento dell'intervento. Durante le due settimane dei Giochi olimpici invernali, dal 6 al 22 febbraio, per il cantiere è stata prevista una riduzione volta ad agevolare la viabilità.