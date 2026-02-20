Pompei morto Lince | era il gatto ‘decano’ degli Scavi

A Pompei, Lince, il gatto più noto degli scavi, è morto per cause naturali. Era considerato il decano tra i felini del sito archeologico e aveva vissuto tra rovine e antichi reperti per molti anni. La sua presenza attirava visitatori da tutto il mondo, che ammiravano il suo carattere indipendente e il ruolo simbolico che ricopriva. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra chi lo aveva incontrato durante le visite.

A Pompei è morto Lince, il gatto più famoso degli scavi. "Il nostro decano ci ha lasciati. Bello come il sole, padre di buona parte dei felini di Pompei, indomito randagio, custode del lupanare e influencer mondiale, lascia il suo ricordo nelle foto dei nostri visitatori. È stato curato fino all'ultimo, per un'insufficienza renale dovuta a cibo inadeguato, dai volontari di Archeogatti Onlus. Cogliamo l'occasione per ricordare che è severamente vietato alimentare gli animali liberi del Parco, in quanto il cibo sbagliato può essere per loro dannoso o letale ed è compito dei volontari e del personale interno.