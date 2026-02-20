Polonia il presidente Nawrocki blocca la riforma del Consiglio nazionale della magistratura

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha bloccato la riforma del Consiglio nazionale della magistratura, sostenendo che avrebbe compromesso l’indipendenza dei giudici. Nawrocki, eletto nel giugno 2025 e vicino al partito conservatore PiS, ha spiegato in un video sui social media che il progetto di legge rischiava di aumentare le pressioni politiche sui tribunali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e riaccende il dibattito sulla separazione dei poteri in Polonia.

Roma, 20 febbraio 2026 – Il presidente polacco, Karol Nawrocki, eletto lo scorso giugno 2025 e appoggiato dal partito nazional conservatore Diritto e Giustizia (PiS), ha respinto il disegno di legge, sostenendo in un video pubblicato sui social media, che avrebbe minato la stabilità giudiziaria e aperto la porta all'ingerenza politica nei tribunali. "Non posso firmare una legge che, con lo slogan del ripristino dello stato di diritto, di fatto introduce una nuova fase di caos e apre la strada all'influenza politica sui giudici", ha affermato. Secondo Nawrocki, la legge porterebbe alla " segregazione dei giudici " e violerebbe la Costituzione.