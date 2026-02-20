Polonara e Belinelli | il saluto e le parole prima del LBA Show Time
Achille Polonara si trova a Torino per partecipare a LBA Showtime Game, evento molto atteso dagli appassionati di basket. Prima della partita, il giocatore ha scambiato qualche parola con Marco Belinelli, seduto tra il pubblico. I due atleti si sono stretti la mano e hanno condiviso brevi commenti sul match imminente. La presenza di Polonara e Belinelli aggiunge entusiasmo alla serata, attirando l’attenzione dei tifosi presenti all’interno del palazzetto.
Il saluto di Achille Polonara: è presente a Torino in occasione di LBA Showtime Game! pic.twitter.comu7eLWE2gUE una serata dinamica ha animato la Inalpi Arena con un evento che unisce sport e intrattenimento: il lba show time game. l’atmosfera ha coinvolto pubblico e talenti presenti, offrendo momenti di spettacolo e riflessione sulle dinamiche del basket contemporaneo. tra gli ospiti, è stata evidenziata la presenza di Achille Polonara, accolto con calore e curiosità dal pubblico. l’evento ha offerto una cornice vivace, con l’alternarsi di esibizioni e interventi che hanno rincorso l’energia del parquet.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Uno, cento, mille Belinelli. Marco abbraccia Polonara. E l’arena si commuoveIn un'emozionante serata, Marco Belinelli riceve un omaggio speciale dall’arena, che si riempie di gratitudine e affetto.
Roberto Benigni, la gaffe al TG 1 prima dello show su Pietro: “Saluto Papa Francesco”Roberto Benigni torna in televisione con il suo inconfondibile stile, tra sorrisi e battute.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gherardini incorona Torino: Qui la miglior sede per le Final Eight. E ora una squadra da vertice.
Virtus Bologna, festa doppia con Belinelli e Polonara: Tortona superata e qualificazione alle Final Eight di Coppa ItaliaLa Virtus batte agilmente 92-77 Tortona e resta in testa al campionato a braccetto con Brescia, conquistando anche la già aritmetica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di ... corrieredibologna.corriere.it
Belinelli Night, Bologna omaggia il fuoriclasse azzurro: Amate il basket come ho fatto io. Presente PolonaraBOLOGNA - Sono a casa, è una giornata particolare per me, per la mia famiglia e per i miei amici, cercherò di godermela. Ho bellissimi ricordi qua a Bologna, ci sono stati momenti difficili ma anche ... corrieredellosport.it
#eFootball #dreamteam Ecco le novità di oggi: POOL: Show Time: Attack Trigger Show Time: Trendyol Süper Lig Monthly MVPs POTW: Worldwide 19 Feb '26 Highlight: ACL Elite and ACL Two … segue nei commenti x.com
Show time @endosdancefestival Thanks ad @angelojrito_mrmusicality_777 per le splendide emozioni! Un Congresso dove al centro c'è la vera musica! My special dancer @bev.denny14 #ivanoesposito #salsaon2 #acrodance #salsanapoli #salsane - facebook.com facebook