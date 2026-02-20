Poliziotti senza buoni pasto da luglio i sindacati | Ritardi inaccettabili
Da luglio, i poliziotti non ricevono più i buoni pasto, creando disagi nel servizio quotidiano. I sindacati denunciano ritardi che durano da mesi e che colpiscono anche gli arretrati, alcuni fino a mille euro. La situazione si aggrava con le difficoltà di reperire alternative per il pranzo durante i turni. Molti agenti si trovano senza supporto economico durante le pause di lavoro. La questione resta irrisolta da troppo tempo.
Bologna, 20 febbraio 2026 – Poliziotti senza buoni pasto da mesi, in attesa di arretrati anche di mille euro. La situazione, che crea un grande disagio agli agenti in servio a Bologna, è denunciata dai sindacati. «Abbiamo formalmente scritto al prefetto e al questore per denunciare il grave disservizio relativo ai nuovi buoni pasto elettronici della ditta Pluxee – spiega il segretario del Sap Tonino Guglielmi –. Nonostante la Questura abbia trasmesso tutta la documentazione già dal 20 gennaio, la gestione delle card si sta rivelando un vero fallimento: dati spariti, spedizioni errate, interi uffici (come Digos e Ufficio del Personale) ancora senza card, quantitativi sbagliati e call center con risposte contrastanti e nessun referente dedicato per l’amministrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Buoni pasto in ritardo, la Asl replica: "Ritardi causati dalla spedizione, consegna già avviata a seguito di un lavoro immane"
Leggi anche: Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana CentroVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Buoni pasto ai poliziotti, il Sap: Cambiata di nuovo la società erogatriceBologna, 25 ottobre 2025 – Il Sap lamenta l’ennesimo cambio di gestione in relazione ai buoni pasto elettronici erogati a poliziotte e poliziotti di Bologna. Abbiamo appreso dell'ennesimo cambio di ... ilrestodelcarlino.it
Polizia, il Sap di Bologna sui buoni pasto: Ennesimo cambio di gestione, inaccettabileIl sindacato autonomo di polizia denuncia lo spreco di risorse pubbliche in continui appalti improducenti e inefficaci a danno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato Bologna, 24 ottobre ... ilrestodelcarlino.it
Noi Poliziotti per sempre - facebook.com facebook