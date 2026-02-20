Poliziotti senza buoni pasto da luglio i sindacati | Ritardi inaccettabili

Da luglio, i poliziotti non ricevono più i buoni pasto, creando disagi nel servizio quotidiano. I sindacati denunciano ritardi che durano da mesi e che colpiscono anche gli arretrati, alcuni fino a mille euro. La situazione si aggrava con le difficoltà di reperire alternative per il pranzo durante i turni. Molti agenti si trovano senza supporto economico durante le pause di lavoro. La questione resta irrisolta da troppo tempo.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Poliziotti senza buoni pasto da mesi, in attesa di arretrati anche di mille euro. La situazione, che crea un grande disagio agli agenti in servio a Bologna, è denunciata dai sindacati. «Abbiamo formalmente scritto al prefetto e al questore per denunciare il grave disservizio relativo ai nuovi buoni pasto elettronici della ditta Pluxee – spiega il segretario del Sap Tonino Guglielmi –. Nonostante la Questura abbia trasmesso tutta la documentazione già dal 20 gennaio, la gestione delle card si sta rivelando un vero fallimento: dati spariti, spedizioni errate, interi uffici (come Digos e Ufficio del Personale) ancora senza card, quantitativi sbagliati e call center con risposte contrastanti e nessun referente dedicato per l’amministrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

