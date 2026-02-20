Polizia Stradale a Fornaci | Più sicurezza per la Valle Inaugurata la nuova casa

Nel 2021, si iniziò a discutere della creazione di una nuova caserma della polizia stradale a Fornaci di Barga, a causa dell’aumento di incidenti lungo le strade locali. Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede, situata in via Roma, che ospiterà agenti e uffici dedicati alla sicurezza stradale. La scelta di questa posizione mira a migliorare i controlli e ridurre i rischi per i cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e residenti, tutti interessati alla maggiore tutela delle vie di passaggio.

Era il 2021 quando si cominciava a parlare, anche con le prime delibere del consiglio comunale di Barga, dell’arrivo della caserma della polizia stradale a Fornaci di Barga. Ora il tutto è una realtà, sancita anche dalla inaugurazione ufficiale avvenuta ieri mattina, prima nella sala conferenze del Mudy in viale Battisti e poi con il taglio del nastro alla caserma che si trova accanto a piazza della Stazione, in prossimità di un ingresso della "metallurgica". Ospitata in un ampio spazio, dopo l’operazione che ha visto la rigenerazione urbana di due ex edifici industriali di KME dismessi. Com’è stato ricordato negli interventi, l’apertura della caserma, dopo il trasferimento dalla vecchia sede di Fornoli nel comune di Bagni di Lucca, arriva al termine di un percorso lungo ed articolato che ha avuto la sua forza nella sinergia tra istituzioni e KME che ha creduto subito nel progetto; come ha sottolineato la prima cittadina di Barga, Caterina Campani, ringraziando l’azienda e Vincenzo Manes per la lungimiranza di questa operazione che non solo rafforza il presidio dello stato in Valle del Serchio ma ha anche un significato profondo per i servizi offerti alla popolazione e per la rigenerazione di alcuni edifici, messi ora al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

