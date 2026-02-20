polizia controlli a tappeto dieci daspo e un arresto

La polizia di Stato ha effettuato controlli intensi nei quartieri più problematici della città, causando l’applicazione di dieci Daspo e l’arresto di un uomo. Dall’inizio dell’anno, in soli due mesi, sono stati eseguiti otto servizi straordinari che hanno coinvolto 550 persone. Le campagne di controllo sono state concentrate in zone dove i cittadini segnalano frequentemente episodi di microcriminalità. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente queste aree per mantenere la sicurezza pubblica.

Dall'inizio dell'anno, in due mesi e suddivisi in 8 servizi straordinari, la polizia di Stato ha controllato 550 persone nei punti 'caldi' della città, in cui sono avvenuti episodi di microcriminalità e fatto denunciati dai cittadini. E' il bilancio dei cosiddetti servizi straordinari di controllo con modalità ad 'alto impatto' predisposti dal questore Marco Basile d'intesa con la prefettura, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa. L'attività si è sviluppata attraverso posti di controllo e posti di blocco lungo le strade principali e nelle aree particolarmente sensibili, spesso teatro di reati contro il patrimonio, rapine e, più in generale di violenze.

