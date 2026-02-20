Polestar | Svolta Elettrica Addio Ibridi CEO Lohscheller scommette

Polestar ha annunciato che abbandona definitivamente gli ibridi e punta tutto sull’elettrico. La decisione deriva dalla volontà di accelerare la produzione di vetture a zero emissioni, eliminando ogni modello con motore ibrido. Il CEO Thomas Lohscheller ha dichiarato che l’obiettivo è offrire solo auto completamente elettriche, migliorando autonomia e tecnologia. La scelta si traduce in una produzione più snella e in investimenti più mirati nello sviluppo delle batterie. La casa scommette sulla crescita del mercato delle auto elettriche, lasciando indietro i veicoli ibridi.

Polestar: Scommessa sull’Elettrico Puro, Nessun Ibrido all’Orizzonte. Il costruttore automobilistico Polestar ha ribadito la sua strategia di esclusiva focalizzazione sulla mobilità elettrica, escludendo lo sviluppo di modelli ibridi. Una decisione che conferma la rotta tracciata in un mercato in evoluzione, segnato da incertezze e da una crescente attenzione alla sostenibilità. La scelta, comunicata dal CEO Michael Lohscheller, sottolinea l’impegno dell’azienda verso un futuro a zero emissioni. Un Mercato in Transizione e la Scelta di Polestar. Il settore automobilistico globale sta affrontando sfide significative.🔗 Leggi su Ameve.eu Polestar 5 Performance GT: il test drive virtuale arriva nei Polestar SpacePolestar 5 Performance GT si presenta come un’icona di stile e tecnologia, ora accessibile anche attraverso un’esperienza di test drive virtuale. Polestar apre un Polestar Space a UdinePolestar apre un nuovo punto vendita a Udine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Svolta shock negli Stati Uniti: Trump cancella i limiti sulle emissioni CO?, addio forzature sull’auto elettrica. Polestar, quattro elettriche in tre anni: arrivano la nuova 2, la 7 e la 4 SuvLa rivale della Tesla Model 3 e la Suv attese tra il 2027 e il 2028. In estate il via alle consegne della berlina 5, poi la variante più pratica della 4 ... quattroruote.it Polestar sfida la crisi: 4 nuove elettriche per rinascere entro il 2028Polestar annuncia quattro nuovi modelli elettrici fino al 2028. Partenza con il Polestar 4 Estate nel Q4 2026 per ampliare la gamma. msn.com La nuova sportiva elettrica a marchio Audi si farà, anche se ci vorrà il 2027: lo ha confermato il CEO Audi in persona. https://auto.everyeye.it/notizie/ceo-audi-conferma-sportiva-fara-momento-svolta-come-tt-860311.htmlutm_medium=Social&utm_source=F facebook