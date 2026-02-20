polentina ritorna la tradizione tutto il programma della festa

Polentina torna a essere protagonista nella festa di Vernio, dove la tradizione si rivela attraverso il Corteggio storico dei Conti Bardi. La sfilata, con i loro abiti d’epoca, attrae molti visitatori nel centro del paese. Durante l’evento si distribuisce il piatto della memoria, la polenta di farina di castagne, servita con aringa e baccalà. La manifestazione, che richiama molte persone, ripropone le usanze locali e il gusto autentico della cucina tradizionale. La giornata prosegue con altre attività che coinvolgono tutte le età.

Torna nella contea di Vernio, la sfilata del Corteggio con i meravigliosi abiti del gruppo storico Conti Bardi, con la distribuzione del piatto della memoria, la polenta di farina di castagne accompagnata da aringa e baccalà. La 448esima edizione della Festa della Polenta si terrà domenica a partire dal primo mattino. È prevista la partecipazione dei gruppi storici provenienti da tutta la Toscana. "Quest’anno anticipiamo il clima della festa con un evento dedicato ai castanicoltori e alla farina di castagne, uno dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio a cui la festa rende omaggio con la squisita polenta preparata dagli esperti polentari di Vernio – sottolinea la sindaca Maria Lucarini – Intanto la macchina dell’evento è già in moto perché la rievocazione storica ancora una volta offra il grande spettacolo consueto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

