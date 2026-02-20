Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia Nintendo ha pensato che fosse divertente venderli a 20 euro l’uno su Switch

Nintendo ha reso disponibili su Switch e Switch 2 i remake di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, ambientati a Kanto, vendendoli a 20 euro ciascuno. La decisione ha suscitato reazioni tra i fan, che si sono divisi tra chi apprezza la possibilità di giocare su nuove console e chi critica il prezzo. La scelta di riproporre i giochi classici in questa forma ha generato discussioni tra gli appassionati, che si chiedono se sia un buon affare. La disponibilità di questi titoli ha già attirato l’attenzione di molti utenti.

Nintendo ha deciso di riportare su Switch e Switch 2 gli iconici Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i remake di quarta generazione ambientati a Kanto, ma la modalità scelta ha acceso il dibattito. Invece di inserirli nel catalogo dei classici Game Boy Advance accessibile tramite abbonamento, li ha pubblicati come software autonomi, venduti a 20 euro l’uno. Una decisione che molti giocatori hanno giudicato discutibile, soprattutto considerando che altri titoli retro sono inclusi nel servizio in abbonamento. La posizione ufficiale emerge dalla F.A.Q. pubblicata sul sito di Nintendo of America. Alla domanda sul perché questi classici vengano gestiti in modo diverso rispetto ad altri giochi Game Boy Advance, la risposta è stata: per celebrare i 30 anni di Pokémon, la compagnia “ha pensato che fosse divertente” tornare alle versioni definitive delle avventure originali nella regione di Kanto con uscite speciali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

