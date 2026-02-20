Il MAMbo rende omaggio a John Giorno con una mostra dedicata al poeta e performer. L’esposizione, aperta fino al 3 maggio, attira molti visitatori desiderosi di scoprire il suo mondo artistico. Tra le opere in mostra, ci sono video, testi e installazioni che ritraggono la sua vita e la sua arte. Giorno dopo giorno, i visitatori possono immergersi nel suo modo di comunicare e di sfidare le convenzioni. La mostra si propone come un viaggio nel suo universo creativo e rivoluzionario.

È una delle mostre sicuramente più attese, da poco inaugurata e che resterà visitabile fino al 3 maggio. Una mostra dedicata ad un poeta e performer magnetico, John Giorno (New York, 1936 - New York, 2019) che ha saputo trasformare la parola in forma d’arte. A lui il MAMbo del Settore Musei Civici del Comune di Bologna dedica ’John Giorno: The Performative Word’, a cura di Lorenzo Balbi, la prima grande retrospettiva istituzionale, allestita nella Sala delle Ciminiere, che celebra uno dei protagonisti più radicali e visionari della cultura contemporanea. Figura cardine della New York d’avanguardia, poeta, artista e attivista, John Giorno ha infranto i confini disciplinari facendo della poesia un corpo vivo, un gesto capace di abitare luoghi inattesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poeta e performer magnetico. MAMbo, omaggio a John Giorno

Il Culturista: I lunghi silenzi e le parole infinite di John Giorno, poeta BeatJohn Giorno, figura di spicco della Beat Generation, ha contribuito a definire un nuovo modo di esprimersi attraverso poesia e performance.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.