Poesia e Geopolitica | Gaza al centro del dibattito a Massa focus

A Massa, il dibattito tra poesia e geopolitica si è concentrato su Gaza, un tema caldo legato al conflitto israelo-palestinese. La discussione ha messo in luce come le parole e le immagini possano influenzare l’opinione pubblica e le decisioni politiche. Tra relatori e pubblico, si è parlato anche dell’intervento della Cina, che ha cercato di mantenere un ruolo equilibrato. La serata ha visto anche reading di poesie che raccontano la sofferenza della popolazione palestinese. Il confronto si è concluso con un appello alla pace.

Gaza FuoriFuoco: A Massa un dibattito tra poesia, geopolitica e il ruolo della Cina nel conflitto israelo-palestinese. Massa, 20 febbraio 2026 – Palazzo Ducale ospita oggi e domani un ciclo di incontri dedicato alla condizione del popolo palestinese, intitolato “Gaza FuoriFuoco Palestina”. L’iniziativa mira a stimolare una riflessione approfondita sulle dinamiche del conflitto israelo-palestinese, analizzando le sue implicazioni geopolitiche, il ruolo degli Stati Uniti e l’ascesa della Cina nello scenario mondiale. La Poesia come Antidoto alla Frattura: Riflessioni sullo scambio epistolare tra Ingrao e Lolini.🔗 Leggi su Ameve.eu Moratti e Paita al centro del dibattito politico con focus su riforme e futuro del PaeseQuesta mattina, Letizia Moratti e Raffaella Paita sono state protagoniste di un confronto acceso in tv. Brancaleone al centro del dibattito dopo l’annuncio della gara per il rilancio del centro storicoBrancaleone si trova al centro del dibattito dopo l’annuncio della gara pubblica per un nuovo asilo nido nel cuore del centro storico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Geopolitica di facebook e opacità del presente: un intervento a due voci; Ghali e Bad Bunny. Due artisti, due palcoscenici, due messaggi politici diversi. Vendute 40mila copie di Poesie da Gaza, Fazi Editore dona 200mila euro a EmergencyGrazie ai proventi ricavati dalla vendita di 40.000 copie del volume 'Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza', Fazi Editore dona 200.000 euro a Emergency. (ANSA) ... ansa.it 'La rosa di Gaza', la vita sotto le bombe nelle poesie di 10 donne palestinesiRaccontare la vita sotto le bombe degli abitanti di Gaza. A farlo, attraverso poesia e prose poetiche, sono dieci donne palestinesi nel volume 'La rosa di Gaza', in uscita il 16 gennaio prossimo per ... ansa.it CRESCENDO Agnese Rossi, analista geopolitica e redattrice per Limes, ci ha parlato di deterrenza nucleare. Guarda il talk completo qui: https://youtu.be/gKqgPN26304 facebook