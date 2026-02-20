PMI italiane | -20% profitti nel 2026 la svolta green per rilanciare

Le piccole e medie imprese italiane stanno affrontando un calo del 20% dei profitti quest’anno, secondo i dati di settore. La crisi ha colpito duramente le aziende, molte delle quali stanno cercando nuove strategie per sopravvivere. Nel 2026, si prevede che la spinta verso pratiche più sostenibili e responsabili possa dare nuova linfa alle imprese italiane. Le aziende stanno iniziando a investire in tecnologie verdi e innovazione. La ripresa dipende anche da questa svolta.

Il Capitale Responsabile e la Nuova Fase dell'Imprenditoria Italiana. Il 2026 si preannuncia un anno cruciale per il futuro delle imprese italiane, con una crescente attenzione verso il capitale responsabile come motore di sviluppo. Le piccole e medie imprese, pilastro dell'economia nazionale, necessitano di nuove fonti di finanziamento che coniughino rendimento economico e impatto sociale, in un contesto globale sempre più complesso e competitivo. Sfide e Opportunità per le PMI. Le piccole e medie imprese italiane, da sempre protagoniste del tessuto economico nazionale, si trovano ad affrontare sfide significative.