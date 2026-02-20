PlayStation Studios la campagna acquisti di studi di Sony nell’era PS5 è stata un disastro
Sony ha acquistato Insomniac Games nel 2019, ma questa mossa non ha portato i risultati sperati. La campagna di acquisti di PlayStation Studios si è rivelata un fallimento, con molti titoli che hanno deluso le aspettative dei fan. Nonostante l’investimento di milioni di euro, gli studi acquisiti non hanno prodotto giochi di successo come previsto. La decisione di espandere la propria squadra di sviluppo ha generato più problemi che benefici. Ora, Sony si trova a riconsiderare le sue strategie di crescita nel settore videoludico.
Nel 2019, Sony ha inaugurato una nuova fase della propria strategia industriale acquisendo Insomniac Games, studio di Spider-Man. Era la prima acquisizione importante dopo quasi un decennio. Nei quattro anni successivi, la compagnia ha avviato una vera e propria campagna acquisti, comprando dieci ulteriori studi con l’obiettivo di rafforzare i PlayStation Studios durante l’era PS5. A febbraio 2026, però, il bilancio appare profondamente negativo: chiusure, licenziamenti, progetti cancellati e un pivot verso il live service che non ha prodotto i risultati sperati. Il caso più recente è quello di Bluepoint Games, acquisita nel 2021 dopo l’ottimo successo del remake di Demon’s Souls su PS5.🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: PlayStation Studios: ecco i giochi noti e i progetti segreti in sviluppo presso i team di Sony
Leggi anche: PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Gennaio 2026 per PS5 e PS4Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: PlayStation Studios, la campagna acquisti di studi di Sony nell’era PS5 è stata un disastro; High On Life 2: la PS5 è la piattaforma principale del gioco, anche se la campagna di marketing è stata fatta su Xbox; I 21 migliori giochi per PS5 da provare adesso, da God of War: Ragnarök a Resident Evil; God of War Sons of Sparta ha la Co-Op oppure è solo Single Player?.
Un nuovo studio PlayStation pare sia stato costituito a Los Angeles, lavora a un gioco ineditoDa un annuncio di lavoro emerge l'idea che vi sia un nuovo studio di sviluppo all'interno dei PlayStation Studios, con base a Los Angeles e concentrato su una nuova proprietà intellettuale. NOTIZIA di ... multiplayer.it
PlayStation Studios dopo il flop di Concord: Hermen Hulst svela la nuova strategia di SonyIl flop storico di Concord ha determinato un importante cambio di strategia all'interno dei PlayStation Studios: a confermarlo, seppure indirettamente, è lo stesso Hermen Hulst. Il boss dei PS Studios ... everyeye.it
Lo studio acquisito da Sony a settembre 2021 chiuderà definitivamente il prossimo mese di marzo. Risale al settembre 2021 il post di PlayStation Studios nel quale si dava il benvenuto in famiglia a Bluepoint Games, studio autore del remake di Demon's Souls - facebook.com facebook
Sarà Jason Momoa il protagonista del film di HELLDIVERS, in sviluppo per Playstation Studios e Sony Pictures, con Justin Lin alla regia. Uscita prevista : 10 Novembre 2027. #Cinema x.com