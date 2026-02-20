PlayStation Studios la campagna acquisti di studi di Sony nell’era PS5 è stata un disastro

Sony ha acquistato Insomniac Games nel 2019, ma questa mossa non ha portato i risultati sperati. La campagna di acquisti di PlayStation Studios si è rivelata un fallimento, con molti titoli che hanno deluso le aspettative dei fan. Nonostante l’investimento di milioni di euro, gli studi acquisiti non hanno prodotto giochi di successo come previsto. La decisione di espandere la propria squadra di sviluppo ha generato più problemi che benefici. Ora, Sony si trova a riconsiderare le sue strategie di crescita nel settore videoludico.

Nel 2019, Sony ha inaugurato una nuova fase della propria strategia industriale acquisendo Insomniac Games, studio di Spider-Man. Era la prima acquisizione importante dopo quasi un decennio. Nei quattro anni successivi, la compagnia ha avviato una vera e propria campagna acquisti, comprando dieci ulteriori studi con l’obiettivo di rafforzare i PlayStation Studios durante l’era PS5. A febbraio 2026, però, il bilancio appare profondamente negativo: chiusure, licenziamenti, progetti cancellati e un pivot verso il live service che non ha prodotto i risultati sperati. Il caso più recente è quello di Bluepoint Games, acquisita nel 2021 dopo l’ottimo successo del remake di Demon’s Souls su PS5.🔗 Leggi su Game-experience.it

