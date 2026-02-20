PlayStation | 6 studi chiusi crisi negli investimenti e futuro

PlayStation ha deciso di chiudere sei studi di sviluppo, peggiorando la situazione degli investimenti. La decisione deriva dai risultati deludenti delle ultime uscite e dalla difficoltà di competere con altri big del settore. La chiusura riguarda principalmente piccoli team che lavoravano su titoli di nicchia. Questa mossa solleva dubbi sul futuro delle prossime console e sulle strategie dell’azienda. La situazione resta in costante evoluzione e richiede attenzione.

PlayStation: Sei Studi Chiusi nell’Era PS5, una Strategia in Crisi?. La strategia di PlayStation nell’attuale generazione di console è sotto esame. Negli ultimi anni, sei studi di sviluppo interni sono stati chiusi, sollevando interrogativi sulla gestione degli investimenti e sull’efficacia delle acquisizioni nel settore videoludico. La situazione è aggravata dalle difficoltà incontrate nello sviluppo di giochi live-service e dalla perdita di team storici. La Scomparsa di Pilastri Creativi. La recente chiusura di Bluepoint Games ha scosso l’industria. Lo studio, noto per il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5, si aggiunge a una lista crescente di team smantellati da Sony.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il futuro di una sanità in crisi. Sopralluogo negli ospedali degli amministratori comunali

Leggi anche: Gli studi giapponesi non riescono a pareggiare scala e velocità delle produzioni cinesi, per l’ex-PlayStation Yoshida

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.