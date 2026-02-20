PlayStation | 6 studi chiusi crisi negli investimenti e futuro
PlayStation ha deciso di chiudere sei studi di sviluppo, peggiorando la situazione degli investimenti. La decisione deriva dai risultati deludenti delle ultime uscite e dalla difficoltà di competere con altri big del settore. La chiusura riguarda principalmente piccoli team che lavoravano su titoli di nicchia. Questa mossa solleva dubbi sul futuro delle prossime console e sulle strategie dell’azienda. La situazione resta in costante evoluzione e richiede attenzione.
PlayStation: Sei Studi Chiusi nell’Era PS5, una Strategia in Crisi?. La strategia di PlayStation nell’attuale generazione di console è sotto esame. Negli ultimi anni, sei studi di sviluppo interni sono stati chiusi, sollevando interrogativi sulla gestione degli investimenti e sull’efficacia delle acquisizioni nel settore videoludico. La situazione è aggravata dalle difficoltà incontrate nello sviluppo di giochi live-service e dalla perdita di team storici. La Scomparsa di Pilastri Creativi. La recente chiusura di Bluepoint Games ha scosso l’industria. Lo studio, noto per il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5, si aggiunge a una lista crescente di team smantellati da Sony.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Il futuro di una sanità in crisi. Sopralluogo negli ospedali degli amministratori comunali
Leggi anche: Gli studi giapponesi non riescono a pareggiare scala e velocità delle produzioni cinesi, per l’ex-PlayStation YoshidaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sony ha chiuso Bluepoint Games, addio allo studio di Demon's Souls Remake; Sony chiude Bluepoint Games, studio di Demon's Souls Remake; Addio Bluepoint Games: PlayStation chiude lo studio che aveva acquisito; PlayStation Studios, la campagna acquisti di studi di Sony nell’era PS5 è stata un disastro.
PlayStation ha chiuso 6 studi durante l'era PS5, cosa sta succedendo?La chiusura di Bluepoint Games riaccende il dibattito sulla gestione dei PlayStation Studios nell’attuale generazione console. msn.com
Bluepoint Games chiude: PlayStation nel caos, l'industria si è rottaBluepoint Games chiude i battenti: Hermen Hulst di Sony PlayStation stacca la spina agli autori dei remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus. L'industria dei videogiochi si è rotta. multiplayer.it
Lo studio acquisito da Sony a settembre 2021 chiuderà definitivamente il prossimo mese di marzo. Risale al settembre 2021 il post di PlayStation Studios nel quale si dava il benvenuto in famiglia a Bluepoint Games, studio autore del remake di Demon's Souls - facebook.com facebook
Il nuovo #StateofPlay è in arrivo il 12 febbraio. Collegati per oltre 60 minuti di notizie, aggiornamenti su gameplay e annunci dagli studi di sviluppo di tutto il mondo: blog.it.playstation.com/2026/02/09/lo-… x.com