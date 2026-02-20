Pizza e Vino quando l’abbinamento diventa una questione di stile | lo sguardo femminile di Antonella Amodio autrice di Calici&Spicchi

Antonella Amodio ha scritto “Calici&Spicchi” per esplorare come l’abbinamento tra pizza e vino possa esprimere stile e personalità. La sua analisi si concentra sulle nuove tendenze che stanno rivoluzionando il modo di gustare queste due pietre miliari della tavola italiana. In un mercato in evoluzione, molte pizzerie cercano di proporre combinazioni più raffinate. Il libro di Amodio mette in luce come il modo di abbinare i sapori sta cambiando.

CASERTA – Per anni pizza e vino sono stati considerati mondi lontani. «La pizza è cambiata, si è evoluta, ha trovato nuovi linguaggi; il vino, invece, ha spesso faticato a seguirne il passo, soprattutto all’interno delle pizzerie. Oggi però il quadro è diverso». A raccontare questa evoluzione è Antonella Amodio, giornalista e autrice di “Calici&Spicchi”, tra le voci femminili più riconoscibili nel racconto contemporaneo del mondo pizza-vino. Una passione nata da lontano, che affonda le radici nell’infanzia e nella curiosità per il cibo come racconto culturale, prima ancora che gastronomico. Oggi il settore delle pizzerie vive una fase di grande vitalità e trasformazione, sempre più locali investono su ingredienti di alta qualità, su impasti identitari e su carte dei vini estremamente curate, sul modello dei fine-dining.🔗 Leggi su Lopinionista.it

