Pixel a prima vista widget ora integra punteggi sportivi e aggiornamenti di borsa
Pixel a prima vista, il widget ora mostra anche punteggi sportivi e dati di borsa, per offrire informazioni più complete. L’aggiornamento consente di visualizzare facilmente risultati di partite in corso e l’andamento delle azioni, senza aprire altre app. Ora, basta un click sulla schermata principale per seguire le notizie più recenti. Questa novità rende il widget più pratico per chi vuole monitorare tutto in modo rapido e diretto. La funzione è disponibile con l’ultimo aggiornamento di Pixel.
l’aggiornamento di pixel at a glance amplia le informazioni visibili sul widget della schermata principale dei dispositivi pixel. le nuove categorie introdotte, sport e finanza, arricchiscono l’esperienza utente fornendo aggiornamenti rapidi direttamente dal widget. l’implementazione è in rilascio progressivo e potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti i modelli o le versioni software. aggiornamenti di pixel at a glance: sport e finanza. il launcher pixel at a glance estrae dati dalle app integrate e, oltre alle informazioni esistenti come tempo, allarmi e qualità dell’aria, ora include anche le categorie sport e finanza.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
