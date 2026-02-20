Lo spettacolo teatrale “Più forte di me”, ispirato all’omonimo romanzo di Rossana Campo, è stato presentato al Teatrosophia. La rappresentazione affronta il tema dell’amore e delle difficoltà di affrontare il passato, portando in scena personaggi che cercano di superare i traumi. La narrazione si svolge in un dialogo intenso tra attori e pubblico, creando un’atmosfera coinvolgente. La pièce si distingue per le interpretazioni autentiche e un’atmosfera che lascia riflettere. La scena si svolge in un teatro di Milano, con un pubblico partecipe.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Più forte di me, liberamente tratto dall’omonima opera di Rossana Campo.. Dove e Quando: Presso il Teatrosophia di Roma, dal 26 febbraio al 1 marzo 2026.. Perché: Un’indagine intensa e viscerale sulla dipendenza affettiva e la rinascita interiore attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento di profondo impatto emotivo con l’arrivo sul palco del Teatrosophia di Più forte di me. La pièce, che vede protagonisti Claudia Rota e Alessandro Catalucci, si ispira liberamente alla scrittura densa e senza filtri di Rossana Campo, un’autrice capace di scandagliare le pieghe più dolorose dell’animo umano con una schiettezza disarmante.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Più forte di me: l’amore e l’abisso al Teatrosophia

Leggi anche: Eleonora Palieri e il video d'amore da Crans-Montana al letto di ospedale diventato già simbolo di speranza: «L’amore è più forte, non smettete mai di onorare la vita»

Leggi anche: Luxuria: “L’amore di Mamma Schiavona è più forte dei muri e delle frane”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.