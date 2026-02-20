Più che marchi di cibo tesori nazionali

L’Australia ha scelto la Vegemite come simbolo nazionale, mentre la Norvegia si affida alla pizza Grandiosa per rappresentare il suo gusto. Questi alimenti sono più di semplici prodotti: sono un segno di identità per le rispettive culture. La Vegemite, ad esempio, si trova sui tavoli australiani fin dagli anni ’20, mentre la pizza Grandiosa, introdotta negli anni ’80, è diventata un’icona del consumo domestico in Norvegia. Entrambi i prodotti sono diventati simboli di tradizione e orgoglio locale.

Dalla Vegemite australiana alla pizza Grandiosa norvegese, ogni paese ha un prodotto da supermercato di cui non potrebbe fare a meno In Norvegia non c'è venerdì sera senza i taco, un po' come con il "taco Tuesday" negli Stati Uniti il martedì, e non c'è escursione in montagna senza il kvikk lunsj, uno snack al cioccolato simile al KitKat. Ma c'è un altro alimento che è considerato una specie di piatto nazionale non ufficiale, per quanto piuttosto improbabile: la pizza surgelata Grandiosa. Anche se a qualcuno potrebbe sembrare un abominio ogni anno in Norvegia se ne vendono milioni: è solo uno dei marchi di cibi e bevande che in un modo o nell'altro sono diventati delle specie di patrimoni nazionali, un po' come la Nutella in Italia.