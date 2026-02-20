Pistola modificata e droga | 27enne spacciatore scoperto 1.500€

Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Aprilia con una pistola modificata e 1.500 euro in contanti, segno di attività illecite. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha portato al sequestro dell’arma e della sostanza stupefacente. L’indagato era già conosciuto alle forze dell’ordine e si muoveva in un quartiere noto per problemi di criminalità giovanile. La scena si è svolta davanti a un bar frequentato da giovani, aumentando la preoccupazione tra residenti e cittadini.

Aprilia, ventenne arrestato con pistola modificata e droga: un quadro allarmante di criminalità giovanile. Aprilia, 20 febbraio 2026 – I carabinieri hanno arrestato un ventenne trovato in possesso di una pistola giocattolo illegalmente modificata, una quantità significativa di sostanze stupefacenti e oltre 1.500 euro in contanti. L’operazione, condotta all’interno di un’abitazione, solleva preoccupazioni sulla crescente criminalità giovanile e sulla facilità con cui si possono reperire e alterare armi da fuoco. Un arsenale nascosto tra le mura domestiche. L’intervento dei carabinieri è scaturito da indagini mirate nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enne Leggi anche: Giarre, arsenale in casa: 62enne arrestato per pistola modificata e spaccio di droga. Indagini in corso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: APRILIA | Pistola giocattolo modificata e droga in casa: arrestato un 20enne; Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enne; Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enne; PISTOLA GIOCATTOLO ALTERATA E OLTRE UN ETTO TRA COCAINA, CRACK E HASHISH: ARRESTATO 20ENNE DI APRILIA. Blitz dei carabinieri: in casa di un 20enne un etto di droga, una pistola modificata e soldiIl giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo ... latinatoday.it Aprilia, arrestato 20enne per droga e pistola modificataI Carabinieri sequestrano cocaina, crack, hashish e un’arma giocattolo resa offensiva: il giovane è stato preso in flagranza di reato. latinaoggi.eu Ragusa, aveva pistola modificata e droga: arrestato un 18enne catanese - facebook.com facebook Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enne x.com